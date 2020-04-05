鄧同敬將這項商品導入生態課程，讓遊客親自手作體驗。（張毓翎攝）

有限責任嘉義縣阿里山林業生產合作社理事鄧炳焜將整個盆景裝進袋中，防止害蟲侵入，兼保水效果。（張毓翎攝）

鄧炳焜表示，第一次試種就相當成功，金線連生長非常良好。（張毓翎攝）

有限責任嘉義縣阿里山林業生產合作社除經營林業外，也發展生態遊程；去年跟上嘉義林管處推動的「林下經濟力」，號召6位社員申請在林下種植「金線連」，近期已有初步成果，理事主席鄧同敬自己研發，運用綠竹容器培植金線連，並將開發商品導入生態課程，打破大眾對金線連只能當食材的用途，開創另類經濟效益。

鄧同敬說明，由於綠竹與其他竹材相比不易損壞，放在陰涼處能維持3年，為落實「在地素材再利用」的循環經濟理念，將附近隨處可見的綠竹，取代一般常用的塑膠容器，培植金線連，雖然試種不到1年，但成效極佳，已成為生態課程的一環，讓遊客親手打造自己的作品，成品可做為景觀植物，美化居家環境。

阿里山林業生產合作社還有5位社員種植金線連，場域多分布在大埔區第151、150林班；理事鄧炳焜說，他會把整個盆景裝進袋中，防止害蟲侵入，兼保水效果，因此，他大約每隔3個月才開袋澆水，由於這裡環境低溫、溼度高，過程中完全不用任何藥劑或化肥，金線連就能生長良好。

鄧同敬說，金線連的「金」字有招財寓意，能變成文創商品販售，另外，它不僅是料理食材之一，更是珍貴的中藥材，1斤市售約2500元，現在雖有初步成果，但鞏固這項產業的關鍵，是擁有穩定客源，未來產量若達一定規模，希望藉由合作社的力量建立品牌。

嘉義林管處作業課長康素菁建議，短期可結合林務局「社區林業」計畫，朝生態旅遊面操作；到了中長期，業者若能穩定供給，可媒合農糧署推廣，找到自己的市場定位。

(中時 )