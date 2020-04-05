有限責任嘉義縣阿里山林業生產合作社除經營林業外，也發展生態遊程；去年跟上嘉義林管處推動的「林下經濟力」，號召6位社員申請在林下種植「金線連」，近期已有初步成果，理事主席鄧同敬自己研發，運用綠竹容器培植金線連，並將開發商品導入生態課程，打破大眾對金線連只能當食材的用途，開創另類經濟效益。
鄧同敬說明，由於綠竹與其他竹材相比不易損壞，放在陰涼處能維持3年，為落實「在地素材再利用」的循環經濟理念，將附近隨處可見的綠竹，取代一般常用的塑膠容器，培植金線連，雖然試種不到1年，但成效極佳，已成為生態課程的一環，讓遊客親手打造自己的作品，成品可做為景觀植物，美化居家環境。
阿里山林業生產合作社還有5位社員種植金線連，場域多分布在大埔區第151、150林班；理事鄧炳焜說，他會把整個盆景裝進袋中，防止害蟲侵入，兼保水效果，因此，他大約每隔3個月才開袋澆水，由於這裡環境低溫、溼度高，過程中完全不用任何藥劑或化肥，金線連就能生長良好。
鄧同敬說，金線連的「金」字有招財寓意，能變成文創商品販售，另外，它不僅是料理食材之一，更是珍貴的中藥材，1斤市售約2500元，現在雖有初步成果，但鞏固這項產業的關鍵，是擁有穩定客源，未來產量若達一定規模，希望藉由合作社的力量建立品牌。
嘉義林管處作業課長康素菁建議，短期可結合林務局「社區林業」計畫，朝生態旅遊面操作；到了中長期，業者若能穩定供給，可媒合農糧署推廣，找到自己的市場定位。
(中時 )
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