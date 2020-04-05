新冠肺炎疫情衝擊全球航空業，國內華航、長榮、星宇等航空公司大砍運能，近來就傳出有小鳥看中華航飛機，在航機尾翼盤旋並有草枝堆疊情況，華航事後隨即排除狀況，也通報桃園機場加強驅鳥作業。

受到新冠肺炎疫情影響，各國開始進行邊境管制等措施，現在非必要的跨國往來急速減少，就連桃園國際機場入、出境的旅客下降，航空業者的客機只能停在機場等待疫情結束，網路上就傳出，因為飛機太久沒有勤務，成為鳥的新家。

新冠肺炎疫情衝擊全球航空業，包括華航也大砍運能，近來就傳出有小鳥看上華航，在航機尾翼盤旋並有草枝堆疊情況。（圖／華航網頁）

根據華航表示，有班機在4月1日執飛CI836曼谷-桃園任務後，於晚間21點44分抵台後停放於貨機坪525，不過，修護執勤同仁在4月2日執行飛行前例行檢查時，發現有小鳥在機尾翼盤旋，基於安全考量檢查後發現，尾翼內部有草枝堆疊情形，隨後按照標準作業程序處置，情況已排除。

華航事後稱，這架航機後續並正常執行飛航任務，另已通報桃園機場公司，委請加強驅鳥作業。無獨有偶，有網友翻出一架客機太久沒飛，被鳥築巢、下蛋的照片。網友擔心「飛機現在都不飛，日後要飛，會不會有一堆動物在機上」？由於網友擔心是華航機隊，華航內部也進行了解，經確認為空中巴士A320航機，目前無法了解這張照片是在哪裡拍攝；但華航內部啟動同型機型查核已確認非華航機隊。

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(中時電子報)