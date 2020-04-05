美國底特律一名公車司機上個月底在網上發了一段自拍視頻，怒斥車上曾有一位乘客不停咳嗽，且不做任何掩蓋措施。沒想到，這段視頻發出不久，這位司機就被報導生病住院。底特律市長在新聞發佈會上宣佈這位司機已因感染新冠肺炎，於4月1日去世。

這位司機名叫傑森•哈格羅夫，在他發佈的這段視頻中，他稱車上一位年紀約40-50歲的女性乘客，連續咳嗽了4-5次，但沒有捂住口鼻。在疫情高發之際，傑森對這一不文明行為爆了粗口：「這太冒犯了！也冒犯了所有乘客！」

陸媒《環球時報》報導，傑森在視頻裡喊道「這個重要關頭，咱們要想扛過去，都給我打起精神！」。據多家外媒報導，除傑森外，當時車上還有8、9名乘客。然而就在發佈這段視頻4天后，傑森就出現了感染新冠病毒的症狀，但暫時無法確認他是如何感染的病毒。在4月2日的發佈會上，底特律市長邁克•杜根宣佈了傑森的死訊。

會上，杜根建議市民都看看傑森生前發佈的視頻：「他清楚自己正處於危險中，他每天都在為底特律市民服務，結果他的安全卻被一個根本不把疫情當回事的人威脅。現在，他離開了。」

(中時電子報)