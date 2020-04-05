據陸媒《央視》報導，大陸交通運輸部4日發布的消息指出，3日，河北省滄州黃驊市公車重新運行，至此，大陸全國31個省（區、市）和新疆生產建設兵團所有地級以上城市、縣級市，在疫情期間暫停的地面公車服務已全部恢復，已開通城市軌道交通的41個城市也全部重新恢復營運。

(旺報 )