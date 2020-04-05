基隆市6日起搭乘市內大眾運輸，需強制佩戴口罩。（許家寧翻攝）

基隆市明起未戴口罩，無法搭乘公車。（許家寧翻攝）

清明節連續假期將結束，基隆市府貫徹中央流行疫情指揮中心指示：「無法維持社交距離，就戴上口罩」，市長林右昌宣布，明日起所有市府同仁，含各級學校教職員一律配戴口罩上班。任何形式的口罩皆可，並不限醫療用的外科口罩。

林右昌說，有鑑於清明連假期間國人大量出遊，增加群聚感染風險，為防範連假後疫情擴散升溫影響市府運作，決定遵循中央維持社交距離指示，明日起除了民眾搭乘大眾交通工具、市公車、及計程車等須戴口罩外，市府同仁也一律配戴口罩上班。

市府也提醒市民搭乘公車需戴口罩方能上車，佩戴的口罩任何形式皆可，不限制外科醫用口罩，違者將可開罰3000元至1萬5000元，也呼籲民眾乘車時盡量不要交談，並盡可能保持適當社交距離，民眾如有發燒或咳嗽症狀，也切勿搭乘大眾運輸工具。

林右昌強調，現在疫情升溫，戴起口罩保護自己也保護他人，基隆市配合中央持續加強本市防疫措施，防範疫情上升。他指出，雖然台灣疫情雖然相對穩定，但國人絕對不可以就鬆懈下來，掉以輕心的結果就是前功盡棄，後悔末及！

(中時 )