伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）表示，新冠病毒(COVID-19)仍然嚴重，所以多數的經濟活動只能停止，然而為維持大家生活，低風險經濟活動將從4月11日起恢復。新聞沒有明確介定什麼是低風險經濟活動。

路透社報導，伊朗一直在努力遏制新冠病毒的蔓延，但當局也擔心，公共生活限制過久，可能會進一步破壞本已受到重創的經濟。

魯哈尼總統在電視上表示：「在衛生部的監督下，所有那些低風險的經濟活動，將從下星期六(4月11日)開始恢復。」

他沒有說明什麼是低風險活動，也許採用排除法，暫停「高風險活動」，包括學校教育、大學教育，以及各種社會、文化、體育和宗教活動，都算高風險，禁令將延長至4月18日。

衛生部周六表示，伊朗的新冠病毒患者共有55743名，其中死亡病例已達到3452人。伊朗官員一再抱怨說，許多伊朗人無視行動禁令，仍然出外旅行。

(中時電子報)