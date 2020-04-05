新冠肺炎疫情導致全球旅遊限制與企業關閉，重擊油價疲軟，中油、台塑化（6505）宣布國內各式汽、柴油價格每公升各調降0.9及1元，再創新低價位。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升17.3元、95無鉛汽油每公升18.8元、98無鉛汽油每公升20.8元、超級柴油每公升14.4元。

此外，台塑化6日凌晨1點起，參考零售價格92無鉛汽油每公升17.3元、95無鉛汽油每公升18.7元、98無鉛汽油每公升20.8元、超級柴油每公升14.2元。

分析師指出，在當前的情況下，市場預估今年第二季全球石油需求將年減1,640萬桶/日，此下滑幅度比2009年第一季金融危機時期的需求減幅足足高出6倍有餘；4月石油需求減幅預期還要更大，將較去年同期減少2,000萬桶/日。油價已迅速反應市況，3月油價大跌逾五成。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價為每桶21.53美元，較前週24.99美元下跌3.46美元，新臺幣兌美元匯率升值0.047元，國內油價依公式計算跌幅為11.18％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價汽、柴油應各調降0.9及1元，足額調整。

市場擔憂全球為對抗疫情所採取的封鎖措施可能長達數月，影響石油需求，紐約商業交易所（NYMEX）5月原油期貨3月30日收盤大跌6％，每桶20.09美元，創2002年2月來收盤新低；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油大跌8.7％，每桶22.76美元，也改寫2002年11月來收盤新低。

NYMEX原油期貨交割地點、北美最大原油轉運中心庫欣上週原油庫存預估將大增逾400萬桶，創逾10年來的最大單週增幅。 研究機構認為，第二季就可看到世界各地包括沙國、俄羅斯及美國等產油削減，預估至2021年第四季，美國原油產量將降至880萬桶/日，較2020年第一季產量將減少410萬桶/日；同期，沙國原油產量仍可望增長180萬桶/日，因今年第一季沙國仍遵守減產協議控制產量，俄羅斯產量則預期將小幅下滑。

(工商 )