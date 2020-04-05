清明連假墾丁人潮爆量，童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫4日一早透過臉書以「非常心灰意冷的急診室醫師」抒發心境，感嘆「昨天的台灣！1個月前的義大利！」批墾丁遊客「把新冠肺炎當一回事很難嗎？」尷尬的是，該院員工旅遊就選在墾丁，發文當天有一團38人抵達。

對此，吳肇鑫今日受訪表示，員工旅遊在半年前即排定，當時沒有疫情問題。墾丁安排多為戶外景點，連假幾天人潮聚集，因此在車上加強員工量測體溫、配戴口罩、乾洗手等防疫措施，也特別叮嚀晚上不要前往墾丁大街，如果有購物就帶回旅館食用，同仁配合度很高。

媒體追問38名員工返回工作崗位，是否會要求自主健康管理？吳肇鑫輕描淡寫說，員工上班都需配戴口罩，回來上班也會配戴口罩，並詢問症狀。

院方表示，原訂今年員工旅遊是到越南，但在中央未禁止醫護國外旅遊前，即改為國內，並分7梯次前往墾丁、台南3天2夜。第1梯次38名員工4日抵達墾丁，就收到中央流行疫情指揮中心發布旅遊警示，隨即通知員工取消行程。

當時一行38人皆已入住飯店，行程無法取消，只好繼續走行程，今天已到台南，預定明天返回，而之後6梯次員工旅遊全部取消。

(中時 )