「后里張天機宅」外護龍雜物間。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

修復後的「后里張天機宅」洗滌池 。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

台中市定古蹟「后里張天機宅」去年底完成修復，台中市府文化局5日表示 ，目前移交所有權人台中市后里張天機促進會進行後續管理維護事宜，因還有所有權人住，僅開放部分空間，後續將以修復過程所留下的舊構件及文物，規劃為古蹟展示場域。

文化局表示，「后里張天機宅」為創建於日據時期昭和6年（1931年），迄今已有89年歷史的擬洋風建築，歷經二次大地震，建築格局依舊完整、保存良好，是少見融合有台灣、日本、及西洋的混合式建築。但因年久失修，導致屋瓦錯位多處漏水、木料腐朽損壞及建物本體傾斜，為保存文化資產，經前台中縣政府在2008年公告指定為古蹟，經編列5千萬元預算進行修復。

「后里張天機宅」反映建築史的發展歷程及各時代地方營造技術流派特色，另建築裝飾有西式精緻門樓、瓦衫外牆，並保存屋脊的手工燒花磚、洗石子及磨石子構造、立體對聯字體、玻璃窗框木雕及廳廊洗手台等日治時期作工精緻的匠藝，是當時罕見的民宅建築。

文化局指出，完成修復後已移交所有權人「台中市后里張天機促進會」進行後續管理維護，因尚有人居住，為不影響其生活，所以僅開放部分空間，後續將以留下的舊構件及文物等作為展示，讓文化資產能再活化利用。

(中時 )