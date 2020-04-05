南韓中央防疫對策本部副本部長權埈鬱5日在記者會上表示，部分民眾為順利入境，即使出現可疑症狀，仍自行服用退燒藥並隱瞞症狀，上述行為將對國民健康帶來不利影響，政府會嚴懲這種違法行為。他強調，未誠實申報症狀者，將處以1年以下有期徒刑或1000萬韓元（約台幣24萬元）以下罰款。

韓聯社報導，有個別在境外已出現症狀的人員，透過服用退燒藥等手段，在入境時對自身症狀隱瞞不報，順利通過機場檢疫，但事後被確診。權埈鬱表示，類似行為十分危險，政府將根據相關法令進行處罰，防止類似事件再次發生。

據悉，此前1名10多歲的美國留學生自上月23日起出現發燒和肌肉疼痛等疑似症狀，於是他服用大量退燒藥，並於次日飛往南韓，在仁川機場入境時通過檢疫，並前往釜山的住處，但次日就在釜山確診，乘坐同航班的20多名乘客也被全數列為「接觸者」。

另外，未經檢疫或未誠實申報時也將受到處罰。《檢疫法》規定，在檢驗檢疫過程中拒絕提交申報文件或拒絕、妨礙、迴避申報，以及虛假申報者可被處以1年以下有期徒刑或1000萬韓元以下罰款。如果外國人違反檢疫或隔離方針，據《出入境管理法》可被強制驅逐或禁止入境。

截至本月3日，因違反隔離措施遭政府舉報的案件多達59起，共有63人。

(中時 )