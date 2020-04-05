為因應新冠肺炎疫情，在掃墓公車行駛期間，首都客運皆落實各項防疫消毒作業。（游念育攝）

台北市掃墓公車最後一天，5日所有路線共行駛1028班次，有6460人次搭乘，今年受到新冠肺炎疫情影響，許多民眾透過線上追思或利用其他非尖峰時段上山掃墓，已分散假日的掃墓人潮，掃墓公車在8個假日期間總共行駛1萬716班次，載運27萬3771人次，載運人次較去年100萬1850人次，大幅減少約7成3，總載運人次為有史以來最低紀錄。

首都客運指出，今年第一週3月21日、22日，載運人次較去年第1周減少2成6，雖然第2周3月28日、29日，載運人次較第1週略有增加，但與去年第2週相比仍減少6成左右，清明連假期間，每天載運不到2萬人次，即使4日清明節為適合祭祀的好日子，當日也僅載運1萬3272人次，相較於去年清明節17萬7827人次減少約9成2，今天更創下掃墓公車史上單日載運人次最低紀錄。

掃墓公車營運期間，首都、台北、大都會等3家客運，在富德靈骨樓、富德公墓辦公室、陽明山靈骨樓等3大轉運點，附設乘客服務中心，8天共出借233套次掃墓工具、142次愛心雨具、寄放物品97件。

首都客運指出，為因應新冠肺炎疫情，在掃墓公車行駛期間，皆落實各項防疫消毒作業，各候車處為每隔4小時，由工作人員以稀釋漂白水噴霧消毒；候車處佈設的交通錐、紅龍等乘客易觸摸設施，由工作人員經常性以稀釋漂白水擦拭消毒。

另外，首都客運說明，掃墓公車於每趟次行駛後，由駕駛以稀釋漂白水擦拭車內、扶手、座椅等乘客接觸區域；各候車處遇人潮擁擠時，工作人員提供酒精為乘客手部消毒。

今年掃墓公車受到疫情影響，總運量及單日載運人次雙雙創下史上最低紀錄，在市府的規畫與宣導下，首都、台北與大都會客運落實掃墓公車消毒作業，加上民眾高度配合防疫措施，圓滿完成本次的疏運任務。

(中時 )