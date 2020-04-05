由於璞園洋將賈西亞前役跟裕隆「印度姚明」布拉爆發鬥毆衝突，各被禁賽兩場，5日這場下半季龍頭保衛戰無法出賽，台啤趁機靠著蔣淯安攻下全場最高23分，最後以99比72輕取璞園，成功拉開勝差到2場，包辦上、下半季冠軍希望濃厚。

璞園首節還能克服單洋將劣勢苦撐，沒想到台啤第2節一開始，就靠王皓吉接連拿下8分，以及蔣淯安、黃聰翰各1顆三分球，打出16比2小高潮，讓使用全本土應戰的璞園來不及應對，打完上半場，台啤取得45比31的雙位數領先。

不過台啤下半場提前陷入犯規危機，塞瑟夫、巴克利兩名洋將都在第3節快結束時就吞4犯，蔣淯安也吞3次犯規，可是璞園並未抓住這個機會，反而讓台啤擴大領先到20分以上，就算璞園剩餘時間想用三分球追分，可惜命中率太低。

隨著台啤贏下這場下半季龍頭保衛戰，與璞園之間勝差已經拉開到兩場，最快能在9日宣告「登頂」，因為璞園9日遭遇台銀，賈西亞仍要繼續禁賽無法上場，面對台銀雙洋將勝負難料，只要璞園9日輸球，台啤也能擊敗九太就可封王。

(中時 )