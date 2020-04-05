新冠肺炎疫情延燒不退，衝擊餐飲業景氣低迷之際，白手起家的7年級生鄭加成拿出求學當從打工仔的拚勁，勇闖疫關，在嘉義市新開一家火鍋店，他說，朋友都說他「很有勇氣」，他只是相信一分耕耘一分收穫，危機也會是轉機。

鄭加成從小就幫忙父母經營早餐店，養成他喜歡與人打交道的活潑個性，也啟發他想創業的念頭，念虎尾科技大學時打3份工，在連鎖麵食店工作，幫房屋仲介業拿街頭看板，負責補習班招生業務，省吃儉用存錢，畢業後去當兵，一退伍就用所有積蓄創業。

火鍋店採用新鮮海產，真材實料。（廖素慧攝）

鄭加成說，退伍後他騎摩托車回到打工的麵食店，頂下老闆的店，有3名員工要離職，還嗆他「你騎摩托車，哪有錢發薪水給我們？」這句話激勵他更加勤奮打拚，麵食店生意漸入佳境，由虧轉盈，結果3年後離職的3名員工回頭求職。

鄭加成創業10年陸續在雲嘉地區開4家店，新開幕的「火鍋世家」是第5間店，他說，這家連鎖火鍋店在北部很夯，他首次引進嘉義開店，嘉義的餐飲業很競爭，尤其疫情爆發之際開店是有風險，但一直繳店租不營運也非長久之計，相信努力總會有轉機。

鄭加成說，食材採用頂級海鮮及肉品，還有嘉義在地蔬果，醬料、飲料、冰淇淋都是優質品牌，免費供應，因應疫情有防疫措施，宣導客人勤洗手，為客人帶位會隔桌入座，清明連假有開幕優惠，生意還算平穩。

鄭加成勇（中）開火鍋店，雲林縣虎尾鎮魅力商圈發展協會理事長程素鳳（右）為他加油。（廖素慧攝 ）

火鍋店食材生鮮，湯底有桂花牛奶等多種選擇。（廖素慧攝）

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