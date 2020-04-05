歐美疫情延燒，美股在清明假期下跌864點（或3.9%），法人預期台股明（6日）開盤補跌壓力大，恐回測10日線9400點，除了要留意美國疫情發展，3月營收衰退利空，也將衝擊個股走勢，投資人勿輕易抄底，採取停看聽的保守策略為宜。

台股休假期間（1日至3日），歐美疫情不斷升溫，美國已超過31萬人確診、8500人死亡，加上美國二周以來近千萬人失業，拖累道瓊指數指數下跌864.63點（或3.9%），收21,052.53點。累計道瓊上周下跌2.7％，標普、那斯達克則分別跌2.1％、1.7％。

台股清明連假前夕，僅有三個交易日，1日收盤小跌44.43點（跌幅0.46％），收在9663點，成交量萎縮至1173億元。外資1日賣超台股47.07億元，雖為連續4個交易日賣超，但賣超金額已逐日縮減。

展望下周行情，摩爾證券投顧分析師陳昆仁指出，雖然台股可以在休假期間，避開因遭受到新冠肺炎疫情持續蔓延，和就業數據不佳雙重利空影響的美股行情，但4月初持續公告的上市櫃3月營收衰退利空，仍將直接衝擊近期的個股走勢。

陳昆仁認為，換個角度思考，台股已由低點8523點反彈已超過1100點，如果藉由利空測試順勢拉回守穩，才能蓄勢醞釀下一次的向上動能，投資人反而可以留意把握選股關鍵，切入趨勢成長明確、營收優於預期、位階優於大盤且領先反彈的產業和個股，例如：PCB、伺服器、NB等族群。

顧德投顧分析師張家豪表示，漲時重勢，跌時重質。在大盤落底訊號未浮現前，以挑選真正有實質市場需求的價值型股票為主，如隔離經濟、遠距教學的半導體、光學、5G、網通、伺服器等，都是值得鎖定的標的。他建議，操作上不追高，待技術面的買點出現，如站上5日均線，分批布局為宜。

法人指出，歐美疫情慘重，仍看不到盡頭，台股明（6日）補跌壓力大，不排除回測10日線約9417點，若摜破10日線，可能再往下測試前低，投資人勿輕易抄底，採取停看聽的保守策略為宜。

(中時電子報)