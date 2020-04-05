清明連假全台各觀光景點擠爆人潮，當中墾丁因中央疫情指揮中心發布1封「國家級警報簡訊」而引發關注，不少網友撻伐去墾丁玩就是防疫老鼠屎，甚至還有網友指出，墾丁人潮會爆炸是因屏東縣長潘孟安在連假前拍片宣傳所致，對此，屏縣府澄清，影片中也有不少防疫宣導。

墾丁在清明連假期間，因1封「墾丁人潮擁擠，暫勿前往」的國家級警報簡訊，引起防疫恐慌，有網友開始尋蛛絲馬跡找原因，而後指稱可能是因屏東縣長潘孟安曾拍攝的1支宣傳影片，所以才讓大家全衝去墾丁玩。

潘孟安的臉書在1日時放上1支名為「連假不能出國，搭飛機來屏東！」的37秒宣傳影片。影片中可見潘孟安親自入鏡，介紹屏東熱門景點，國境之南「鵝鑾鼻燈塔」，更強調，「聽時中部長的話，出國不如在台灣，好玩又安全，推薦大家來屏東走走」、「我們有山有海有離島，來屏東玩，是你最好的選擇」。

但對此「指控」，屏縣府嚴正澄清，強調縣長臉書內的影片不只有觀光景點，還有更多的防疫宣導影片，就是希望大家除了觀光之外，防疫也不能鬆懈，況且，全台各地不是只有墾丁有遊客，希望別再針對墾丁做文章。

(中時 )