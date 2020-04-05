公視《妖怪人間》男主角石知田專訪。(陳俊吉攝)
公視《妖怪人間》男主角石知田專訪。(陳俊吉攝)

公視《妖怪人間》男主角石知田專訪。(陳俊吉攝)
公視《妖怪人間》男主角石知田專訪。(陳俊吉攝)

公視《妖怪人間》男主角石知田專訪。(陳俊吉攝)
公視《妖怪人間》男主角石知田專訪。(陳俊吉攝)

公視《妖怪人間》男主角石知田專訪。(陳俊吉攝)
公視《妖怪人間》男主角石知田專訪。(陳俊吉攝)

公視《妖怪人間》男主角石知田專訪。(陳俊吉攝)
公視《妖怪人間》男主角石知田專訪。(陳俊吉攝)

公視《妖怪人間》男主角石知田專訪。(陳俊吉攝)
公視《妖怪人間》男主角石知田專訪。(陳俊吉攝)

公視《妖怪人間》男主角石知田專訪。(陳俊吉攝)
公視《妖怪人間》男主角石知田專訪。(陳俊吉攝)

公視《妖怪人間》男主角石知田專訪。(陳俊吉攝)
公視《妖怪人間》男主角石知田專訪。(陳俊吉攝)

公視《妖怪人間》男主角石知田專訪。(陳俊吉攝)
公視《妖怪人間》男主角石知田專訪。(陳俊吉攝)

(中時 )

#圖集 #公視 #妖怪人間 #石知田 #專訪