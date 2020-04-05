新冠肺炎疫情持續在台蔓延，14天只能買9個口罩，民眾仍須樽節使用。政府宣傳以電鍋乾蒸口罩消毒，疫情指揮中心指揮官陳時中也在記者會示範用電鍋蒸口罩。全國公務人員協會榮譽理事長李來希說：電鍋還能蒸煮食物嗎？

行政院科技政務委員唐鳳在臉書PO出電鍋乾蒸口罩，並提醒說，這種使用電飯鍋乾熱的方法可以重覆3至5次。陳時中也當場示範用電鍋蒸口罩，用電鍋乾蒸8分鐘後，陳時中試戴後大讚「熱熱的不錯」。

李來希卻在臉書說，看來電鍋要大賣了！感恩IT大臣，讚嘆IT大臣？

網友留言說，「我才不要把髒口罩丟進電鍋！」李來希回說：「這樣電鍋還能蒸煮食物嗎？！」網友：「就是說呀！我去買了幾個布口罩套，兩用的，每天洗布的，醫療型口罩就可以用4～5次再丟掉換新的，節省很多。」、「蒸完的口罩是戴心酸的？！若因防護能力下降而染病，誰也無法證明，只能自認倒楣！」、「口罩缺貨時，才要消毒重覆使用，結果政府還在新聞訊息中透露『乾蒸法可以用3～5次』，台灣不是不缺口罩嗎？！」

(中時電子報)