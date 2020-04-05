今（5日）對於我國新冠肺炎本土個案有最心突破，原本找不到感染源的一名40歲男店員（案352），經過指揮中心疫調後，成功找到由一名自美返國的確診者（案301）將病毒傳染出去。這讓重症醫師陳志金想到一個方法，就是最好從現在開始，每個人都養成記錄自己當天接觸了誰的習慣。

該案352在昨日疫情指揮中心記者會上被宣布是感染源待釐清之本土個案，由於近期無出國史，不少民眾對此個案疑慮大增。所幸今日指揮中心即時在疫調中追查到案352的感染源，證實為先前被爆出確診的實踐大學兼任教師（案352）所傳染。

案301於2/20-3/2期間赴美旅遊，卻在3/6發病前曾於2/21邀案352至他家中喝茶，彼此密切接觸超過一小時，最終造成傳染。指揮中心發言人莊人祥指出，案301大部分時間都待在家，但是似乎是忘了提供案352曾到家拜訪的資訊。

雖然遲了一天指揮中心的疫調才找到感染源，還是讓奇美加護醫學部主治醫師陳志金則在臉書上表示「能追到感染源都是好事！」但是他也不禁感嘆，「為何案352沒有被匡列呢？原來案301返國26天才被診斷，要回憶26天接觸的人其實很難！」

因此，陳志金呼籲，全民最好從現在開始，每天記錄起自己曾接觸的人，如果真的不幸確診，還可替疫調省下很多時間。當然，如果不想寫太多，陳志金表示，「那就少接觸一些人，每天和固定的人接觸，回憶起來比較簡單」。

(中時電子報)