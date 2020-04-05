藝人舞陽擁有巴西和台灣兩國混血，家鄉在薩爾瓦多，來台念書後決定留在台灣，從事模特兒的工作，螢光幕前他總是給人俊帥陽光的形象，日前除了主持《請問今晚住誰家》，也在《2分之一強》和《女人我最大》亮相，5日他表示因新冠肺炎疫情關係，他發現到巴西人漸漸地變得有些不一樣，會開始比較注意疫情的走向，「印象最深刻的是巴西知名youtuber，幾乎天天都在報疫情。」

巴西里約熱內盧以舉辦嘉年華會最富盛名，身在台灣的他雖不清楚活動冒著疫情威脅如期登場後的狀況，「但我期望疫情不會更糟糕。」他誇讚其實台灣防疫措施控制得非常好，相較於巴西的口罩控管，「巴西人一開始是沒有搶口罩，但現在巴西人已經會搶和戴口罩了。」

他笑說疫情間幾乎都跟家人宅在家，就算要出去散心就是到漁港看夕陽，被問到投資的Ale Café婀蕾精品咖啡廳經營的現況？「咖啡廳我已經轉手賣給別人了，現在專心經營咖啡豆品牌，這次的疫情對我的咖啡品牌沒有影響太大。」

(中時 )