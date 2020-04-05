國內新冠肺炎確診累積363案，4日感染源不明的商店店員案352，經指揮中心5日表示已找到感染源頭。不過，店員本身就和客人接觸，櫃台更是容易因為找錢、換錢成為傳播的媒介，醫師表示，病毒可在紙幣、硬幣上存活4到5個小時，建議收錢時最好旁邊有乾洗手噴霧，保持手部衛生。

相信大眾到便利商店或超市，常看到店員結帳時，打開收銀機，收錢找零，每天都得頻繁接觸，在疫情期間，臉上口罩不敢拿下來，但是店員得頻繁摸鈔票、觸摸櫃檯，有專家表示，病毒可以在鈔票銅板上，存活最多5個小時，就連光滑桌面或木材，病毒也能存活將近1周，結帳時如果接觸到，沒洗手又摸口鼻眼，可能就會導致感染。

根據中國附醫兒童感染科主任黃高彬表示，病毒停留的時間很久，木板、美耐板、花滑平面至少停4到5天；金屬由於材質關係，持續時間較短，鋼或一些合體，大概最多5個小時；紙鈔和銅板部份，也是最多5小時。

黃高彬還指出，有些櫃台表面是光滑表面，估計病毒存活的時間大概最長一週。若店員接觸鈔票、錢幣或櫃台，一不小心又摸到眼、口、鼻就可能感染，因此提醒，店員最好維持手部衛生習慣，盡量找時間洗手；若沒時間洗手，也可使用乾洗手快速處理，加強防疫不只口罩要確實戴好，店員結帳頻繁也要避免洗手前觸摸眼口鼻，消費者也別大意，買完東西碰到錢或是櫃檯桌面，一定要確實洗手，落實個人衛生。

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(中時電子報)