旅行團頻傳中鏢 即起2人確診全團都要篩檢 18:322020/04/05 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，即日起只要旅行團一團中有2人以上確診，就會對整團採檢。(圖擷自疾管署記者會直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內新冠肺炎確診者中，包含奧捷旅遊團，一行17人就有9人確診，而中南美中旅行團也有3人確診，指揮中心發言人莊人祥表示，即日起，只要旅行團一團中有2人以上確診，就會對整團團員都採檢，以避免漏網之魚。 對於奧地利捷克一團17人就有9人重症，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，有兩個還在插管治療，有一個已經過世，三個都是體重過重的狀況，從過去流感重症的經驗，肥胖是發生重症的危險因子，在這個團體就看到這樣的狀況。 (中時 ) #確診 #旅行團 #中南美 #頻傳 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》湖人全隊完成隔離14天 無再傳確診消息 10:542020/04/01 體育 北市籲中央 採檢歐美移入應比照從大陸移入規格 11:482020/04/01 生活 日全國確診數再創新高 連續兩天破200人 21:002020/04/01 國際 國內新增10例確診 8例境外移入、2例本土 13:352020/04/02 生活 喝咖啡又出事！本土案335確診新冠肺炎 11:072020/04/03 生活 姐姐確診新冠肺炎 女星被爆隱瞞實情照常上工 11:062020/04/03 娛樂 彰化確診累積到17例 台幹印尼發燒返台確診 14:062020/04/03 生活 今新增9例確診 7例境外移入 2例本土 13:502020/04/03 生活 無症狀傳染 收包裹沒洗手中鏢 04:102020/04/05 兩岸要聞 國內新增8確診全境外移入 奧捷團再添3人染疫 13:462020/04/05 生活 生活熱門新聞 一個月前的義大利？急診醫憂：台灣人準備後悔 - 生活 冷空氣發威 氣象局：濕冷到周四 這天最凍 - 生活 確診女保全的「北部高級社區」到底在哪？陳時中回應了 - 生活 北部40多歲男感染源找到了！曾到確診實踐老師家喝茶1小時 - 生活 車站買票亂吐口水！他暴斃廁所驗出確診 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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