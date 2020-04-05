國內新冠肺炎確診者中，包含奧捷旅遊團，一行17人就有9人確診，而中南美中旅行團也有3人確診，指揮中心發言人莊人祥表示，即日起，只要旅行團一團中有2人以上確診，就會對整團團員都採檢，以避免漏網之魚。

對於奧地利捷克一團17人就有9人重症，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，有兩個還在插管治療，有一個已經過世，三個都是體重過重的狀況，從過去流感重症的經驗，肥胖是發生重症的危險因子，在這個團體就看到這樣的狀況。

(中時 )