新冠肺炎衝擊全球，不少產業都陷入停滯，香港政府日前宣佈全港戲院停業14天，連月來香港電影圈幾乎停產，不過仍有電影製作公司逆境求生，據悉就連影帝郭富城都自砍片酬，降價接演電影《斷網》，與工作人員共體時艱。

香港繼3月初開拍了一部由林家棟主演的新片《手捲煙》後，近日新片《斷網》也開始拍攝，該片由鄭保瑞監製及黃慶勳執導，電影《麥路人》幕後班底拍攝，郭富城擔綱男主角。據知郭富城與監製及戲組人員等紛紛減價，只收7折酬勞拍攝，希望為電影業出一分力。

郭富城經紀人小美日前在社群網站貼出開鏡照片，雖不見郭富城，但她大讚第5次合作的導演鄭保瑞，而對於郭砍片酬一事，她則回應：「最近是有電影在洽談中，因為題材和合作班底都很好，所以大家都在討論中。但由於尚未落實拍攝細節，所以也未談到片酬部分，不存在『打折』的訴求。但是現在是業內寒冬，如果大家要共同面對，也是有商量空間的。不過，現在我最希望疫情早日過去，大家恢復正常生活和工作，人人有工開。」

(中時 )