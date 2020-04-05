台南新化虎頭埤園區落實防疫措施，實名制入園，要量額溫戴口罩方能進入園區。（台南新化虎頭埤風景區提供／劉秀芬台南傳真）

台南市警察局新化分局長許芳毅帶隊至轄區各景點加強宣導防疫。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南市警察局新化分局長許芳毅至新化虎頭埤宣導防疫

受新冠肺炎疫情影響，兒童清明連假不少遊客前往山區空曠處出遊，台南新化虎頭埤風景區成近期熱門景點，4日還遭中央流行疫情指揮中心發布「國家級警報」示警提醒遊客保持距離。虎頭埤風景區管理所主任陳宏田表示，遊客對於各項防疫措施都非常配合，工作人員也不斷提醒遊客保持安全社交距離。

台南市觀旅局長郭貞慧表示，虎頭埤園區從入園購票起，工作人員就確實幫遊客量額溫、請遊客填寫姓名連絡電話落實實名制作業、要求遵守安全社交距離，並請遊客配合戴口罩方能進入園區，遊客們也都樂於配合，並覺得這樣積極的防疫措施反而能讓大家更安心。

陳宏田表示，虎頭埤園區面積廣達100公頃，其中水域面積27公頃，遊客在空曠的開放空間，並不會顯得人潮擁擠，在清明連假期間，有些家庭出遊曬陽光抗疫，環湖健行、騎自行車或踩腳踏船，也吸引許多遊客前來野餐、露營，遊客們也大都有共識拉開彼此間的距離。

至於遊客人數方面，連假第一天因天氣陰雨，人數與平常假日接近，遊客數約2200人；第二天天氣放晴，人數增至3500人，不過因園區廣濶，並不顯擁擠，4日經國家級警報警示後遊客人數下降到約剩2500人，今日連假最後一天遊客雖有再稍降，不過仍有不少遊客對於政府的防疫措施有信心，也很樂意配合政府的政策。

台南市警察局新化分局長許芳毅5日則親自帶隊至虎頭埤宣導防疫，透過大聲公及宣導看板等沿途廣播方式吸引民眾目光，勸導遊客「防疫期間請保持安全社交距離」、「保持安全距離以策安全，否則應佩戴口罩」、「室內保持社交距離1.5公尺，室外1公尺」。

許芳毅5日也與新化區區長吳金喜、左鎮區區長李燿州、山上區公所民政課田塘圳、 山上花園水道博物館館長黃文鍠、左鎮化石館吉祥物KOKO、消防隊、巡守隊等人前往新化虎頭埤、新化中興林場、山上花園水道博物館、左鎮化石館等各大風景區舉牌宣導防疫。

(中時 )