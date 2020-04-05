新冠肺炎疫情重創餐旅業，室內設計師鄭婷云去年12月才斥資數百萬開設「蕃茄食光」，蜜月期遇到這場疫情，生意慘淡，但她堅持不裁員、不放無薪假，鼓勵員工研發更多樣的餐點，並推出餐點外送；她說，這場無常讓她再次對焦初心：「推廣健康蔬食，用天然的美食療育身心」，轉念之後，客人看到她的用心，也逐漸回流。
鄭婷云過去也經營過餐廳，2008年金融海嘯她慘賠4千萬被迫退場，當時一身負債還健康亮紅燈，經過一段修養生息（身心重整），她還清負債東山再起，去年因緣巧合和潛立方潛水旅館合作，承接位於一樓的餐廳，斥資數百萬元開設「蕃茄食光」。
過去曾飽受失眠、憂鬱症所苦的她，從病痛和磨難中看見自己對生存的恐懼、不夠自信，讓她總是三餐不定，再次開餐廳，不求賺大錢，她只希望透過當季、在地的天然食材烹調出美味，讓更多人身心獲得療育；「蕃茄食光」是蔬食餐廳，但目標族群卻是全台86％非素食人口，希望透過廚藝團隊用心烹調，讓這些人多蔬食也降低排碳量；美味的餐點也讓「蕃茄食光」開幕後逐漸累積人氣。
只是好景不常，開幕不到兩個月受新冠疫情衝擊，農曆年期間退訂近百組客人，面對無常來襲，這次鄭婷云把8名員工當家人，鼓勵他們研發早午餐、下午茶以及新菜色，並走出去做外送，甚至遇到消費者帶幼童來用餐，特別無償供嬰幼兒特製餐點，讓更多人看到蕃茄食光想傳達綠色時尚，生意也逐漸回穩。鄭婷云說，她從疫情中看見人們對於疾病的恐懼，那股對健康的渴望正是「蕃茄食光」的機會。
店名：蕃茄食光
地址：台中市西屯區安和路69號1樓
電話：04-23503039
營業時間：AM9：00～PM9：00
(中時 )
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