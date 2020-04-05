疫情指揮中心今（5）日現場示範如何乾蒸口罩消毒，先是在內鍋裡放鍋架，再放入電鍋，不能放水，按下開關後等3分鐘跳起，再悶5分鐘後就完成。作家洛杉基在臉書表示，他老婆用電鍋先乾蒸了5個口罩，再來煮飯。他胃部突然感到一陣痙攣，有點想吐。

指揮中心表示，透過電鍋乾蒸口罩確實能延長口罩的使用時間，乾蒸後的口罩對細菌的過濾效率仍然能維持在99％以上，因此民眾可無須擔心乾蒸後的口罩性能會大幅衰退。

指揮中心指出，之所以用電鍋乾蒸，是因為加水會影響口罩的靜電層材質，此外用酒精消毒、或是在電鍋內加入精油等方式都不適宜，若口罩有明顯髒汙、破損，也不建議使用電鍋乾蒸。

衛福部食藥署說明，電鍋乾蒸口罩是經實驗證實有效，但其他如烤箱、微波爐、氣炸鍋、負離子吹風機、殺菌型烘碗機，部分電器雖看似有效，但因操作不當恐發生危險，且尚需實驗證實，因此暫不推薦民眾使用。

至於乾蒸後的口罩會不會有味道？指揮中心強調，口罩戴久有異味是因口水上的細菌繁殖所造成，透過電鍋乾蒸後可殺死細菌，口罩也不會有任何異味，指揮官陳時中今也在記者會上試戴乾蒸後的口罩，掛保證表示乾蒸後的口罩完全無異味。

不過作家洛杉基在臉書表示，他老婆用電鍋先乾蒸了5個口罩，再來煮飯。他胃部突然感到一陣痙攣，有點想吐...。

(中時電子報)