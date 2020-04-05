齊豫久違歌壇，日前被歌迷目擊她戴口罩現身遂禾素食坊內忙進忙出，原來是她的閨蜜開餐廳，她專程去幫忙。被問到給閨蜜的建議？齊豫謙虛表示：「因為廚藝不精，我的建議就是『舉雙手贊成』。這樣大家就多一個可以吃素的地方！原本就喜歡吃西餐的我，更是受惠者。」

齊豫吃素已經長達15年，因為吃的是蛋奶素，出門在外找不到素食餐廳時，她就會選擇蛋炒飯、白水煮蛋，或自備素鬆配米飯，吃的相當簡單。私底下的她，偏愛吃西餐，她特別推薦猴頭菇排、遂禾大漢堡和奶油辣椒義大利麵。「其實不是老王賣瓜，但是遂禾真的每一道菜我都喜歡吃，前阿蘭若、蓮香齋的主廚林師傅是我們信心的來源，私房醬汁的調配，讓義大利麵、pizza、甚至炸醬麵還有他自以為傲的全素猴頭菇排沒有一樣不在水準以上！他的鐵粉比我的還多！跟著他吃素多年的朋友，也都在開幕不到兩個星期內，不只一次的來捧場。」

談到最喜歡吃的菜色，齊豫說：「一定要分高下的話，那麼，只能說我吃了好幾次的遂禾大漢堡和奶油辣椒義大利麵，漢堡是因為中間的素餅是主廚自己做的，吃起來有吃速食的快感和素食的健康感。而辣椒麵則是驚艷，是在別的地方沒有吃過的口味。當然，素食者的最愛～猴菇排，有一位客人臨走時說，這是我吃過最好吃的猴菇排，然而，對你來說是不是？就要你自己來嚐嚐看嘍！」

李千那日前也到遂禾素食用餐，巧遇齊豫，兩人歡喜合照，她的經紀人閻柔怡說：「那天千那是第一次見到齊姐本人，千那一直和我說她很緊張，本來那天齊姐沒化妝，千那還很體貼地說不好意思合照，是齊姐很大方的說一起照相沒問題。」

閻柔怡和齊豫是舊識，之前李千那推出《查某囡仔》專輯時，閻柔怡特別拿去給齊豫聽，請她批評指教；齊豫推廣蔬食，閻柔怡就帶著李千那一起去品嚐，「我們是一個喜歡蔬食的公司，連《查某囡仔》錄音殺青，我們都是在蔬食餐廳。」

近來新冠肺炎疫情衝擊各行各業，齊豫的閨蜜張姐選在3月21日開店，是否為一大挑戰？張姐表示：「還好！真沒有考慮過什麼商機！推廣素食是一直以來的心願，現在正值全球為疫病所擾，從另一個角度來看也不謂不是一個好時機，我推廣素食，只想提供一個可以吃到好吃素食的地方，希望讓有緣人能覺得多吃素也不是不可能，吃常素也不是那麼艱難！」為了因應疫情，該店於4月1日至30日只提供外賣的服務，讓朋友們可以更安心的吃素。

↑李千那日前用餐巧遇齊豫，兩人歡喜合照。（取材自李千那IG）

(中時 )