鄕村吐司80元：鄉村吐司加入野生酵母，提高全麥麵粉比例，少油、少糖，不過份柔軟。是一款「有老靈魂的現代吐司」。（馮惠宜攝）

可頌40元：碩大的可頌使用法國發酵奶油，16層工法，充滿奶油香氣，沾咖啡也不易化開的口感，是有飽足感的經典早餐可頌。（馮惠宜攝）

從務農跨入烘焙，安東尼對土地充滿感恩，因思考如何透過飲食與土地做更深的連結。（馮惠宜攝）

成立1年半的「LUCK FORK拉福客」烘焙，老闆賴國榮（安東尼）原來跟著父親栽種有機蔬菜，農耕歲月開啟他對土地的情感，喜愛料理的他思考如何把台灣在地小麥變成餐桌的主食，也一頭栽入烘焙世界，他製作的鄉村麵包、鄉村吐司堅持用在地食材、野生酵母發酵，並採網路預訂再製作，訴求天然的商品加上宅經濟模式，讓拉福客在疫情中訂單逆勢成長30％。

拉福客是台中一間烘焙工作室，老闆安東尼曾經是北漂的上班族，後來回故鄉跟著父親栽種有機蔬菜，務農的經歷讓他對土地充滿感恩，也思考如何透過飲食與土地做更深的連結，他想把農民辛苦的農作變成每天都可食用、營養豐富的好食物，更從書籍和不斷的實作中把西方人餐桌上常見的主食「酸麵包」（鄉村麵包）用台灣在地生產的優質小麥賦予新生命。

這一系列鄉村麵包，口感扎實有咬勁、品嚐起來有酵母發酵的芳芬，雖然較之台灣坊間常見的軟法、長棍麵包有很大的不同，其風味與口感仍有不少死忠支持者喜好，安東尼說，許多透過網路或朋友介紹品嚐到的顧客對他說：「找了好久，終於找到這種酸麵包」，在創業之初青黃不接的慘淡歲月，也是這些客人對他的鼓勵讓他堅持下去。

拉福客的經濟模式也和坊間的烘焙業大不同，安東尼謙稱自己沒有太大的創業資金，所以用自家的空間做工作室，採網路接單再手工製作，無店舖、零庫存、零耗損，用最小化的投資，把更多精力與時間投注在食材和製作上，並直接反應在售價的競爭優勢，這就是為何在一片災情慘重的烘焙業中，拉福客反而可以逆勢成長的原因。

店名：拉福客烘焙

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