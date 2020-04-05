白沙屯拱天宮舉辦為期3天的禳災除瘟祈安法會，5日煮油淨境祈福，恭請「正殿黑面二媽」遊庄祈福。（白沙屯媽祖網路電視台提供／何冠嫻苗栗傳真）

白沙屯拱天宮舉辦禳災除瘟祈安法會，祈願早日鎮定瘟疫，百業恢復興盛。（白沙屯媽祖網路電視台提供／何冠嫻苗栗傳真）

白沙屯拱天宮舉辦3天「禳災除瘟祈安法會」，向天上聖母與眾神聖恩祈願早日鎮定瘟疫，並透過網路臉書直播法會現場，宣導民眾線上觀看，避免群聚，5日仍有許多信眾前往參拜，廟方除出動「醫護團隊」量體溫、手部消毒，白沙屯媽祖網路電視台也透過直播不斷向信眾宣導，務必拉開人際距離、戴上口罩，保護自己也保護他人。

白沙屯拱天宮百年來首辦除瘟法會，向媽祖婆擲筊請示後，擇定國曆4日到6日舉辦「 白沙屯拱天宮庚子年禳災除瘟祈安法會」，期許疫情早日消弭，百業恢復興盛，為期3天的法會不開放廟內參拜，信眾可於廟外紅壇前參拜。

拱天宮於臉書直播禳災除瘟祈安法會現場，宣導民眾在家觀看法會直播，5日禳災除瘟祈安法會煮油淨境祈福，恭請「正殿黑面二媽」遊庄祈福，許多信眾湧入白沙屯地區參拜，廟方出動由志工組成的醫護團隊，替民眾量額溫、手部消毒，宣導戴上口罩、勤洗手等防疫措施，廟方也針對信眾接觸的點香台、水龍頭、金紙部不定時進行清潔擦拭消毒。

(中時 )