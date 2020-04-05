与玥樓推出8款便當：主菜是店內人氣菜餚，搭配1開胃、3份現炒菜及一份荷包蛋，精巧又物超所值，還滿10送1。（馮惠宜攝）

与玥樓推出的便當全由主廚許文光監製，採店內供餐方式每天現製，可以說是物超所值。（馮惠宜攝）

新冠病毒疫情衝擊下，各家餐飲紛紛推出外帶外送服務，台中頂級粵菜餐廳「与玥樓」把店內玫瑰油雞、果木窯烤片皮鴨、肝腸臘腸煲仔飯、樹仔花菜干鮮魚等單點動輒1200到1880元不等的人氣菜餚，濃縮成1人份、198元的便當主菜，小巧精緻又物超所值，讓消費者有撿到便的小確幸，一開賣人氣爆表，日銷近800份。

2015年底在台中單元二重劃區開幕的「与玥樓」，可以說是全台首屈一指的精品粵菜餐廳，其行政主廚許文光曾任「寒舍集團」首席廚師，更是寒舍創辦人蔡辰洋家宴指定私廚，他厚實精湛的廚藝總能將傳統粵菜更臻完美呈現，在他坐鎮下「与玥樓」開幕以來年年營業額破9位數，更是政商名流宴客首選。

「与玥樓」受這次疫情影響，業績砍半，但老闆曲聲揚堅持不裁員、不減薪，更不放無薪假，也激勵餐飲團隊研發便當、冷凍食品，當前目標就是損益兩平，並為其餐飲事業體擴展多元觸角，也透過持續練兵為疫情過後可能爆發補償性的消費潮預做準備。

其實「与玥樓」在利潤分紅的制度下，廚藝團隊不斷研發周邊商品，像是蛋黃酥，中秋節可狂銷上萬盒，這次推出的便當是去年底即開始研發，遇到疫情來襲火速推出，也因此其便當精緻度相當高，無論是招牌三寶飯、玫瑰油雞飯、人氣燒鴨飯、樹子花干鮮魚等全都是來自店裏招牌菜拆解而成。

「与玥樓」總經理賴宣勳說，當初構思要推出便當源自於店裏熱銷煲仔飯，主廚特製醬汁讓米飯更香甜可口，因而所有便當都用泰國香米搭配這特調醬汁，而主菜的燒鴨、油雞都是師父天天現烤，就連鮮魚也比照店內用餐以現流鮮魚製作，這也是為什麼「与玥樓」198元的便當可以讓消費者真正感受到物超所值，一開賣日銷800份，甚至有北部企業願出高鐵車資請專人搭高鐵直送南港。

与玥樓頂級粵菜餐廳

地址：台中市南屯區公益路二段783號

便當預訂專線：04-23829128

每日早上10：00開放預訂

便當種類：三寶飯、油雞飯、燒鴨飯、双拼飯（拼义燒或鷄鴨）、樹子花菜干鮮魚飯、鴛鴦臘腸排骨飯、陳皮腐竹牛肉飯、素食便當，每份198元。

(中時 )