清明連假，知名景點人滿為患，台灣本土社團今天發出共同聲明，呼籲防範清明連假後面對新冠肺炎擴散危機，明天起加強全國防疫措施，甚至要有隨時緊急宣布「停班課二周」的規劃，各行各業和家庭也要做好可能的無預警停班課緊急狀況的準備。

台灣社、台灣北社、台灣中社、台灣南社、台灣東社(花蓮)、台灣東社(台東)、台灣客社、台灣教師聯盟在共同聲明中指出，這次的清明連假，國內各知名景點人滿為患！中央流行疫情指揮中心並於4月4日緊急發送2則「疫情警示」，提醒出遊民眾應保持社交距離甚至暫勿前往部分景點。

憂心清明連假後，新冠肺炎在台灣如同日本於櫻花季後大爆發，籲請國人需嚴加防範。中山醫學大學附設醫院謝宗學醫師3月3日也在臉書發文指出 2003年SARS防疫崩潰、和平醫院封院就發生在清明假期後，「揮之不去的夢靨，讓我恐懼4月的到來」。

聲明中指出，對照今年2020的新冠肺炎疫情實有過之！而且，近期日本櫻花季期間人潮擁擠，收假10天後，每日確診新增由40人飆至200人，是連假前的五倍，至目前仍持續上升，美駐日大使館甚至警告日本疫情將大爆發！台灣不可不引為借鑑。

本土社團強調，我們由衷的感謝與讚賞台灣政府防疫工作現有的成就，但是我們也更要謹慎因應清明假期「明天過後」，這樣的台灣奇蹟與台灣驕傲會不會曇花一現，17年前的夢靨會否再次災難重現？

值此疫情緊繃、清明假期結束後未來幾週的關鍵期，本土社團提出三項呼籲：1. 明天周一起，中央及各地方政府加強全國防疫措施，甚至要有隨時緊急宣布「停班課二周」的規劃；2. 各行各業應就無預警的「停班課二周」緊急狀況，事先擬具對略；3. 個人及家庭做好可能的無預警「停班課二周」緊急狀況準備。

聲明中表示，台灣是我們共同的國家。我們都在各自的崗位上辛勞付出，讓這艘不沉航母命運共同體在全球疫情洶湧的波浪中安全無虞的航行。接下來，我們要更確實遵守中央疫情指揮中心的規範，做好各種個人與家庭防疫措施，「台灣奇蹟」與「台灣驕傲」才能持續的耀眼、繼續作為全球防疫的標竿。

(中時 )