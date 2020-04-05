新冠病毒(COVID-19)可能是有史以來對世界經濟衝擊最強大的流行病，美國、歐盟這樣的先進國家都在擔心消費停頓、工廠歇業造成的衰退影響，東亞各國也因疫期而股市波動，至於非洲國家，由於經濟發展本就脆弱，受到的影響可能更難以振興。

美聯社報導，烏干達首都坎帕拉(Kampala)，原本到處可見一些小攤子，販賣水果、烤花生，或是手帕等各種商品，這樣的小經濟也維持了當地人的供需，但是在新冠病毒肆虐以後，坎帕拉街頭變得冷清，攤販們走了，沒人知道他們何時會回來。

聯合國開發計劃署非洲區主任艾齊阿孔瓦（Ahunna Eziakonwa）告訴美聯社：「我們在非洲大陸經歷了很多事情，戰爭、動亂，以及伊波拉病毒。是的，非洲各國並不穩定，但是我們以前從未見過如今的情況，一片死寂。」

非洲54個國家中，超過一半的國家已實行封鎖、宵禁、旅行禁令與其他措施，以防止病毒的傳播，這是對的，但是它也阻止了非洲各國的地下經濟。不管是非洲最發達的南非，或是最受犯罪困擾烏干達，非洲國家的地下經濟都佔該國生產總值的50％以上。

雖然坎帕拉市區的攤販都是非法經營，但是沒有了那些小攤舖，政府當局也沒能力照顧數百萬名，困在家裡長達數星期、甚至數月的居民，他們的生計與民生必須品。

專家預測，新冠病毒對發展中國家的經濟造成前所未有的破壞，在數以百萬計的失業者中，有臨時工、臨時商人、街頭小販、技工、出租車司機和售票員，管家、女服務員以及從舊衣服回收商等等，現在他們都無事可做。

艾齊阿孔瓦說，除非能夠控制病毒的傳播，否則由於航空、服務業、出口、採礦，農業和非正規部門，都受到打擊，經濟和生計會徹底崩潰。

聯合國非洲經濟委員會表示，這種大流行病可能嚴重削弱許多國家本就停滯不前的經濟，即使是產油國，也因油價下跌而損失，包括奈及利亞、安哥拉等石油輸出國，收入將損失多達650億美元。

撒哈拉以南的非洲國家，經濟被認為特別脆弱，因為許多國家本就負債累累，他們更難支應醫療支出。聯合國官員表示，非洲可能需要多達106億美元的醫療支出，但是他們難以支付。

衣索比亞總理艾哈邁德（Abiy Ahmed）向二十國集團（G20），尋求高達1500億美元的援助時，談到了對非洲經濟面臨「生存威脅」。一次非洲財長會議同意，非洲大陸需要高達1000億美元的刺激方案，其中包括高達440億美元的利息減免。

非洲國家的難處是，醫療缺乏，疫情可能造成大量病死，但是封鎖活動，又可能使人們面臨餓死。

烏干達總統穆塞韋尼（Yoweri Museveni）原本宣布，食品市場可以在部分地區解禁，部分交通線可以開放，結果水果商立即遭到盜匪襲擊，穆塞韋尼只能再關閉交通，只保留官方的公共交通線。

貝南(Benin,位在西非)總統塔隆(Patrice Talon)指出，富裕國家正在釋放驚人的資金以刺激經濟，但大多數非洲國家一樣，沒有這些手段。

(中時電子報)