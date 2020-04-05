台南市警察局佳里分局員警至轄區景點、賣場、夜市宣導新冠肺炎防疫措施。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南市警察局佳里分局長斯儀仙5日率同仁與義警、民防、巡守隊、志工等協勤民力，前往佳里區蕭瓏文化園區、大潤發大賣場、夜市，宣導新冠肺炎防疫措施及交通安全宣導，勸導民眾戴口罩、勤洗手，保持適當社交距離以策安全。

佳里分局宣導團巡官李晟邦等人勸導逛夜市的民眾，防疫期間要戴口罩、勤洗手，並掌握「內、外、夾、弓、大、立、腕」等洗手7字口訣，若身體不適則在家休息或儘速就醫。為提高宣導效果，李晟邦以有獎徵答融入宣導議題，與民眾熱烈互動，宣導效果良好。

佳里分局宣導團也加碼宣傳「交通大執法」的執法重點、新興毒品態樣及新興詐騙手法，與現場民眾分享工作經驗，內容活潑生動及結合案例解說，反應熱烈。

斯儀仙表示，為減少感染新冠肺炎風險，請民眾社交距離至少保持室內1.5公尺，室外1公尺之距離，無法保持的時候，請一定要戴上口罩，以降低感染與傳播的機會，保護自己也保護他人。

佳里區六安里長林佩玲表示，很感謝佳里分局同仁於疫情期間對於轄區治安、交通及配合執行防疫工作的付出，又能即時掌握社會脈動，於連假期間防疫不鬆懈至夜市加強防疫及交通安全宣導，值得高度肯定。

(中時 )