新冠肺炎肆虐全球，歐美確診病例、死亡人數不斷攀升，宣稱已有效控制疫情的大陸，近期陸續復工，據傳，江蘇衛視節目〈我們的樂隊〉4月底將在北京復工錄製，首批工作人員及選手8日先後抵達當地，至於蕭敬騰及謝霆鋒，礙於其他工作行程且仍在觀望疫情走向，還未確定何時返回工作岡位，且所有參與錄製的工作人員，都必須採取14天防疫隔離後才能進棚，這一次將錄完節目所有存檔。

大陸節目之前為響應「不出門、不聚集」防疫措施，以「雲錄製」方式自救度過危機，隨著近期大陸官方陸續解禁封城，各節目開始有所動作，繼《天賜的聲音》三月打頭陣復工，《巧手神探》上個月26日也開始錄制，嘉賓Angelababy及王大陸等人現身湖南國際會展中心錄影，現場不安排觀眾參與。

〈我們的樂隊〉播出後收視亮眼，為了哀悼對抗新冠肺炎疫情而犧牲的前線人員，以及罹患肺炎逝世的同胞，原定4日播出的節目以延播方式致意；據了解，〈我們的樂隊〉復工同樣採取零現場觀眾方式錄製，且每位工作人員必須過7關才能進入電視台。錄影防疫措施包括出示當地健康碼、體溫檢測、殺菌通道60秒全身消毒、洗手液洗手、鞋底消毒10秒、電子監控測溫、消毒檢驗標籤確認等，且攝影棚也做全區消毒，棚內人人戴口罩、不聚集，嚴格管制用餐時一人一桌並間隔2公尺。

謝霆鋒。（中天提供／資料照）

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