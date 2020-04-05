新生代藝人張洛偍近來正如火如荼的拍攝新戲《天巡者》。日前他利用空檔與朋友相約戶外放鬆，牽車時意外發現有隻小狗走失，張洛偍說：「當下看見狗狗緊張走動，好似在找尋人似的，但周遭卻沒有看見疑似主人的身影」，不忍讓小狗自己一個人，善良的他也在旁陪伴狗狗等待主人，一等就是１個多小時。

張洛偍擔心小狗肚子餓、口渴，特地買罐頭、水讓牠裹腹，由於當天天氣寒冷、大風不斷吹起，他擔心小狗感冒著涼，毅然決定把牠帶回家，並計畫隔天拍戲結束後帶牠去掃描晶片。回家的途中，張洛偍也請友人將狗狗的照片、發現的地點PO在臉書「天母幫」社團、IG限時動態，期望動用大眾的力量幫助狗狗找到主人，平安順利回家，好在發文不到半小時就收到主人聯繫。

張洛偍動用大眾力量幫狗狗找到主人。（圖／周子娛樂提供）

張洛偍家中也有飼養毛小孩，每每在路上看到無助的貓狗，都很想帶回家照顧，但深知自己能力有限，只能祝福牠們能有一個愛護自己的家，這次成功替小狗找到回家的路，他激動地表示：「很開心這次能幫小狗找尋到主人，希望每一個毛孩子都能擁有一個愛牠的家人。」也提醒大家再決定飼養毛小孩前，一定要先評估自身的狀態是否合適，才不會因一時的喜歡，而造成雙方原本可以避免的分離。

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(中時電子報)