新冠肺炎病毒肆虐，全球超過40億人口遭禁足。隔離或宅在家防疫的日子不好過，為了排解苦悶的生活，應該怎麼辦？可以透過app線上買花布置住家，室內設計app也大受歡迎。

南韓《韓國先驅報》報導，春天到了，百花齊放，可惜因為疫情之故，大家無法出門賞花，但可以透過買花app，把美麗的花朵搬到家裡。

南韓鮮花產業因疫情承受損失，但線上花店業績卻欣欣向榮。以業者Kukka為例，該公司找來專家為客戶包裝法式花束，並且直接把鮮花送到消費者家門口。雜貨宅配平台Market Kurly，則在2月疫情爆炸時，善加利用旗下的冷鏈物流系統，開始跨足鮮花宅配服務。儘管花種僅限於鬱金香和小蒼蘭，但每天訂單都達5百筆以上。

另外，小型的家居產品也能讓住家有不同風貌。室內設計app「Today House」提供使用者分享自家的居家裝飾照片，並在照片上標記這些商品的連結，方便其他消費者購買。這套app也列出各種室內設計風格和選項，並在線上販售包括蠟燭，毛巾，小茶几等小型居家商品。一點點小小的改變，也許能產生料想不到的效果，隔離生活更有重心，也讓心情轉個彎。

(中時 )