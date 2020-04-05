漫畫家白濱鷗的代表作《魔法帽的工作室》，描述嚮往成為魔法師的主角「可可」的故事，白濱鷗在《集合啦！動物森友會》中，打造Q版可可，也比擬漫畫設計多款角色服裝。(摘自推特)

白濱鷗在推特上分享繪製服裝細節，以像素勾勒出《魔法帽的工作室》主角可可的藍白色斗篷。(摘自推特)

日本繪師BAN8KU以貓咪像素畫聞名，他藉著遊戲虛擬世界，開創線上畫展。(摘自推特)

Switch遊戲《集合啦！動物森友會》，以自主度極高的遊戲設定，在社群平台上掀起一股熱潮，更開啟創作者與粉絲互動的新模式。不僅能在遊戲中開畫展，也有一些創作者如插畫家卡娜赫拉、《魔法帽的工作室》日本漫畫家白濱鷗，在遊戲中親自設計筆下角色服裝，讓粉絲在遊戲中大玩Cosplay。

玩家在遊戲中化身村民，除了能邀請其他玩家到自己的無人島參觀，也能製作個人化的服飾、家具，點綴無人島。以《卡娜赫拉的小動物》貼圖在台灣走紅的卡娜赫拉，日前便於推特上貼上自己打造的無人島照片，並不定時供粉絲們前來參觀，她也在遊戲中繪製多件粉紅兔兔、P助的服裝，供粉絲下載使用。

曾為漫威繪製封面的白濱鷗，同樣在遊戲中設計多款《魔法帽的工作室》中的角色服裝。如漫畫中穿著藍白色斗篷、巫師帽的主角可可，白濱鷗運用點陣像素，一點一點地勾勒出整套完整服裝，打造Q版可可，且連漫畫其他重要角色都一併設計，並提供給漫迷使用。他在推特上貼出圖片，表示「希望大家在周末時，也能一起成為魔法師。」

近日因疫情，許多博物館紛紛推出線上展覽，供民眾在家也能飽覽藝術創作，專門創作像素畫的日本繪師BAN8KU，則藉由遊戲發展新型態的線上小貓畫展「KONEKO 展」。他首先設立畫展網頁，如想參觀畫展的玩家，須先到網頁獲取密碼才能入島參觀，參觀者還能購買商品或自由樂捐給繪師，引起推特討論。

有趣的是，BAN8KU的畫展也如現實世界中的博物館一樣，設有一定的時段能入內參觀，在3月結束第一檔展覽後，在本月也陸續開起第二檔線上展覽，為因疫情而待在家中的人們，增添不少樂趣與話題性。

(中時 )