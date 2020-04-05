胡宇威月前帶爸媽與龍劭華等經紀公司同事聚會。（寶麗來提供）

胡宇威之前帶爸媽一起出席經紀公司春酒。（寶麗來提供）

新冠肺炎病毒正襲擊全球，美國紐約州淪為疫情重災區，家在紐約的胡宇威近來非常擔心爸媽安危，兩老之前回台灣陪他過農曆年，因擔心疫情變嚴重可能回不去，3月初就提前半個月回美國，當時紐約確診案例還不多，但爸媽回去後確診數開始攀升，近來當地疫情失控，胡宇威開始很後悔讓爸媽提前返美，想著至少留在台灣相對安全，如果家人都在身邊，能相互照顧也比較安心。

胡宇威說，近日紐約經常一日增加數千人確診，他有朋友在紐約的醫院當護士，身在第一線看著從第一個確診案例發展至現在疫情失控而憂心忡忡，友人也說醫療物資極度缺乏。他還有美國朋友在疫情爆發後已被解聘，因為公司難以運作無法繼續付薪水。另有朋友遇到不肖之徒趁災難打劫，「竟然有來敲門佯稱是來做新冠肺炎病毒檢測的，遇到這種千萬不能開門，因為這是要進來搶劫的。」

他表示，幸好爸媽回美國時有帶回一些口罩，兩老平時大多待在家，除非要出門採買生活用品否則足不出戶，位於紐約長島的家也有前、後院，等天氣回暖後，爸媽應該就可以在自家後院種菜，蔬菜稍微能自給自足，也能減少出門機會。他也慶幸妹妹與妹婿住在離爸媽家車程約10多分鐘就能抵達的地方，能相互照顧，妹妹、妹婿現在也都已經僅能在家上班，不會外出趴趴走相對安全。

熱愛運動的胡宇威原本就很重視身體健康，除了做好自我保護的防疫措施，也每天緊盯各種疫情新聞，他說，爸媽在紐約會每天看當地及台灣新聞，人在台灣的他也是白天看台灣新聞，晚上繼續看美國新聞，一家人在地球兩端，每天互相關心對方所在的地方疫情發展。

(中時 )