《夫婦的世界》改編自英國BBC電視台《福斯特醫生》劇集，由《Misty》導演毛完日執導，描述婚姻關係因信任破滅而瓦解的過程，該劇因劇情太過真實，前6集被列為19歲以下不能觀看。

金喜愛劇中詮釋正宮「池善雨」，從事醫生高收入職業，下班後更是把家庭顧好好；而朴海俊當電影導演，靠她出資開設娛樂公司，卻偷吃小三韓素希。面對老公朴海俊的一再說謊，甚至在喪母後依舊不改偷吃的本性，竟然停車場與小三韓素希擁吻，令她決意復仇。

金喜愛不僅開始調查朴海俊的財務狀況，更藉機會在韓素希父母前展現家庭和樂的一面，還暗諷老公女人很多，但對男人來說「只是一種排泄」，成功氣壞小三，而金喜愛精湛的演技，在劇中展現的淋漓盡致，不管是初聞老公外遇、面對小三挑釁、在眾人面前故作鎮定等情緒的掌握，都讓劇迷驚艷，直呼：「喜愛姐姐好會演」。

掙扎於是否離婚的金喜愛，最後為了守護兒子開始反擊，縝密的準備離婚所有證據，利用金永敏飾演的會計師好友孫在赫，憑藉男方對自己的迷戀，勾引對方和自己偷情，隨後以此威脅金永敏將朴海俊的公司經營狀況據實以告，極端又玉石俱焚的做法令人咋舌。

緊湊、刺激的劇情，為《夫婦的世界》衝出13.98％的好成績，愛奇藝台灣站開播至今則有230萬的觀看流量，足見本劇深受台韓劇迷的喜愛，精彩的內容每週六、日在愛奇藝台灣站獨家播出。

(中時 )