台南市泥水業職業工會修繕志工5日到官田區幫弱勢戶修屋，油漆工會、木工工會志工也幫忙整理二手家具。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市泥水業職業工會修繕志工5日到官田區幫弱勢戶修屋，油漆工會、木工工會志工也幫忙整理二手家具。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市泥水業職業工會修繕志工5日到官田區幫弱勢戶修屋，油漆工會、木工工會志工也幫忙整理二手家具。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市泥水業職業工會修繕志工5日到官田區幫弱勢戶修屋，油漆工會、木工工會志工也幫忙整理二手家具。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

兒童清明連假期間，別人出去遊玩，台南市泥水業職業工會愛心修繕團隊則是到官田區幫弱勢戶修屋，油漆工會、木工工會志工也整理二手家具，準備贈送給有需求的弱勢勞工家庭。

日前勞工局接獲市府民族事務委員會通報，官田區有位68歲的原住民籍杜陳女士，其丈夫已離世，目前和兒子同住，但兒子因肝硬化關係工作不甚穩定，家中經濟條件不佳，兩人所居住的平房因屋齡已40年，長期嚴重漏水，屋內電線管路老舊，電力設備容易跳電，但維修費用無力負擔。

勞工局長王鑫基24日與官田區長顏能通、大台南總工會副理事長陳美靜等人與修繕團隊志工前往杜陳女士家勘查，隨即擬訂志工進場修繕的期程，5日起開始修繕，由泥水工會先協助汰換老舊屋瓦和屋頂防水工程，後續將進行天花板、牆面、電線照明設備修繕。

台南市油漆工會志工5日也在隆田陸橋下的二手傢具倉庫塗裝家具，讓木工工會志工夥伴整修後的書櫃丶書桌及床板等二手傢具煥然一新，後續會分别贈送給有需求的弱勢勞工家庭。餐飲產業工會團隊也準備包括清明節應景的潤餅等豐盛的午餐，讓修繕志工享用。

勞工局表示，「有情有疼心ㄟ厝」弱勢職災勞工家庭房屋修繕目前截至3月底已完工107戶，今天這第108戶的材料費約5萬多元，由大台南總工會及官田區行善團體共同支應，未來市府勞工局與修繕團隊們也會持續努力結合各界力量，讓更多社會邊緣的弱勢勞工朋友和家庭能獲得協助並改善居家環境，啟動新生活。

(中時 )