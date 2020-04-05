高雄市的內門觀光休閒園區聯外道路在108年動工，是從中正路為起點，往紫竹民俗公園新闢一條長450公尺、寬度10公尺道路。YouTuber「風之行者」PO出空拍圖，這條路一直延伸至3線交叉口，就是內門動物園聯外道路，如今已略見雛型，這也是高雄市長韓國瑜上任後積極奔走的偏遠鄉鎮建設之一。

石頭里長伯表示，因為高雄壽山動物園已飽和，內門紫竹寺願意提共12公頃土地作為開發，租金每年象徵性1元，50年為50元。中央環評有一個附帶條件，一定要有一條8米的道路才准許開發，後來變成10米。等到跟地主溝通好，卻沒有經費徵收土地。

石頭里長伯直言，直到前市長陳菊離開高雄，2007年9月才通過這個案子。不過陳菊有重視我們偏遠地方內門區嗎？她應該交辦代理市長，至少編列一點經費，把土地徵收起來。「風之行者」則表示，建地、農作物徵收全部完成了，這也是韓市長上任後積極奔走、努力趕工的偏遠鄉鎮建設之一。

網友紛紛說：「希望高雄市能一天比一天更美麗，也相信韓市長會讓各區都慢慢變好，加油！」、「內門空拍畫面看起來真的風光秀麗、美不勝收，很漂亮！」、「以後內門就是觀光景點。」

內門觀光休閒園區聯外道路在108年動工，如今已略見雛型，這也是高雄市長韓國瑜上任後積極奔走、努力趕工的偏遠鄉鎮建設之一。(圖/截自YouTuber「風之行者」空拍畫面)

(中時電子報)