新加坡疫情爆衝，今天新增120例確診病例，創單日最大增幅，累計確診病例達1309人。主要是因為移工宿舍爆發群聚感染。

新增120例確診病例中只有4例近日有旅遊史，其他都是本土感染。

感染源主要出現在2個收容移工的大型宿舍，目前當局已將這兩棟宿舍宣布為「隔離區」，所有「舍民」必須禁足在自己房裡14天，以免病毒擴散。

兩棟宿舍約收容2萬名移工。

(中時 )