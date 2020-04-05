新加坡疫情爆衝 日增120例確診 創單日最大增幅 20:212020/04/05 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新加坡疫情爆衝（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡疫情爆衝，今天新增120例確診病例，創單日最大增幅，累計確診病例達1309人。主要是因為移工宿舍爆發群聚感染。 新增120例確診病例中只有4例近日有旅遊史，其他都是本土感染。 感染源主要出現在2個收容移工的大型宿舍，目前當局已將這兩棟宿舍宣布為「隔離區」，所有「舍民」必須禁足在自己房裡14天，以免病毒擴散。 兩棟宿舍約收容2萬名移工。 (中時 ) #確診病例 #爆衝 #單日 #最大增幅 #20例 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸新冠肺炎疫情 最新數字曝光 14:092020/04/01 兩岸 天津新增2例境外輸入新冠肺炎確診病例 14:092020/04/01 兩岸 上海新增6例新冠肺炎確診病例 11:112020/04/02 兩岸 陸單日新增確診31例 新增無症狀感染者60例 10:592020/04/03 兩岸 大陸31省份新增確診病例31例 13:022020/04/03 兩岸 北京通報：一班飛機上最多發現13個確診病例 18:222020/04/03 兩岸 美防疫大轉彎 川普籲戴口罩 04:102020/04/04 國際大事 疫情嚴峻！東京單日新增病例首度破百 20:592020/04/04 國際 法國確診病例83029例 超越大陸列全球第5 23:062020/04/04 國際 東京確診病例單日破百 官員研判疑與賞櫻有關 17:442020/04/05 國際 國際熱門新聞 錢途茫茫！梅根哈利心慌了 - 國際 CNN：防控新冠肺炎 台灣好棒 - 國際 新冠病毒恐徹底摧毀非洲國家經濟 - 國際 攔截口罩挨批現代海盜 川普：這是報復 - 國際 重大突破！澳發現新冠剋星 48小時內殺死病毒RNA - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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