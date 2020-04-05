資深媒體人黃智賢因為寫了一篇「偉大的陳時中」被警察約談，警方指控黃散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人。黃智賢批評民進黨口口聲聲民主自由，卻張牙舞爪的利用疫情，興起文字獄。

警察向黃表示，檢舉人對黃智賢說「台灣的社區感染，是不是因為你（陳時中）裝睡 ？」檢舉人質疑，3月6日時還沒有社區感染，黃怎麼可以說有社區感染？資料從哪裡來的？

黃智賢對此反駁，直到3月6日之前，台灣已經有3起不明來源的本土感染病例。分別是案24，27，和案34，有3例找不到感染源，還不是有社區感染案例？不是社區感染，是什麼感染 ？事實擺在眼前，人民卻沒有權力寫「社區感染」這四個字？

黃說他是質疑鑽石公主號2000多名遊客1月31日在北台灣玩了一整天，2月1日香港證實鑽石公主號一名遊客確診了。台灣的媒體的2月1日就報導了。之後，不斷傳來船上遊客確診，全世界矚目。她質疑陳時中為什麼不立刻消毒遊客去過的地方，不發布消息，提醒民眾注意？陳時中通通沒有做。「我錯在哪？所以陳時中一個禮拜沒有警告提醒，沒有消毒，是對的？」

黃智賢說，什麼時候我們變成沒有權力與資格質疑台灣的執政者了 ？是蔡英文稱帝了？ 還是陳時中成神了 ？「我唯一的罪，是因為我太多次，說出真相，拆穿謊言，讓掌權者惱羞成怒。太多次，我打中了掌權者的痛處。心虛的掌權者，從沒停止對我的打壓。」

黃智賢批評，吹哨者是發現問題，並且提出最好的解決方法。掌權者脅迫吹哨者閉嘴，害怕被比較之後，變成是愚蠢的那個。是偏執的那個。雙重標準的，有私心的，計算政治利益的那個。怕人說出，原來國王沒有穿衣服。於是把人民抓來殺了？這樣的政權，還可以囂張多久 ？口口聲聲人權自由，但在台灣，是不是只有台獨才有自由？

(中時 )