著名的中國維權律師王全璋，在被關押四年多後於週日被釋放，他的妻子李文足已證實此事，王全章被警方送回山東濟南老家。

美聯社報導，李文足在Twitter帳戶中留言表示，王全璋在離開監獄後，警方就直接他送回濟南的家中。不過他的妻小目前其實是在北京生活，目前尚不清楚他是否也允許到北京與妻小團聚。

王全璋，山東人，1976年生，2000年畢業於山東大學法學院，主要擔任基層人民律師，曾指導貧困農民法律常識，指導村民瞭解法律，以維護自身權利。

2015年7月9日，王全璋遭到逮捕，除他以外，還有約200名大陸律師也在同一天被補，稱為「709律師大抓捕事件」。他於2019年1月，以「煽動顛覆國家政權罪」遭判刑4年。

李文足在推文中說，王全璋是在於凌晨5點左右被釋放，並被送回到他在濟南的家中。早上9點過後，王全璋借到電話與她報了平安。她說，其實老家房子已經被出租了，但是警察強迫房客離開。

六個人權團體在王全璋釋放前發表聲明，敦促大陸官方在他服刑期滿後，就不應再對他進行人身自由干涉，或是暗中監視，並允許他返回北京與妻兒團聚。

(中時電子報)