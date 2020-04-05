新冠肺炎疫情延燒邁入第4個月，台灣的防疫轉身成為世界典範，可是在接受到國際的掌聲後，許多人卻在清明連假出去玩，造成各地景點人潮爆滿。小兒科急診科醫師謝宗學表示真的「很不公平」！他指出台灣人為何常常在比賽中吃「鍋貼」，就是對過去太「健忘」了，連假過疫情還是在持續，唯有撐到疫苗發明出來，才是勝利。

中山醫學大學附設醫院小兒科主任謝宗學一直很關心這次台灣的新冠肺炎疫情，在這次的清明連假前他就警告，「要記得17年前SARS是怎麼教訓台灣人的」。今（5日）進入連假尾聲，他在臉書上指出，看到一張張台灣各地景點人潮爆滿的景象，簡直是「怵目驚心」。

謝宗學表示，那些人潮擁擠的畫面，都讓身旁的第一線醫事人員情緒掉到谷底，因為連假潮結束後，勢必會迎來新一波看醫潮，此時他們還需小心鑑別這些症狀中是否藏有新冠病例。他指出，那些在疫情期間仍開心出遊的人，最後也是由第一線醫護來收拾，其實從昨天（4日）開始，急診室的來診量已漸漸變多。

除此之外，還有很多對疫情充滿憂心和恐懼的民眾，選擇連假4天都乖乖待在家裡當阿宅來努力防疫，但他們犧牲外出遊玩的權利，卻可能被這些開心出遊的人造成防疫破口波及，謝宗學直呼「真不公平！」

清明連假成破口？墾丁大街人擠人恐成防疫破口，恆春警方因此在街上廣播，提醒大家「保持社交距離」（恆春警分局提供／潘建志屏東傳真）

謝宗學表示，這幾天很多人透過私訊或留言給他，問說「連假後該怎麼辦？有沒有辦法亡羊補牢？」謝宗學也只能以防疫的角度給出大概方向：

1. 加強個人衛生習慣的執行，出門緊戴口罩，手儘量不接觸周遭環境器物，不觸碰眼、鼻、口，確實清潔手部。

2. 連假曾出遊的人，麻煩確實執行上述個人衛生習慣，14 天內儘量不要到人潮擁擠或通風不良之處，儘量不要和親朋好友見面；若身體出現不適，務必誠實告知醫師旅遊史，精準描述症狀，特別是出現嗅覺味覺異常，提供醫師判斷的依據。

3. 連假沒出門的人，14 天內不要接近連假出遊的人，教導孩子在學校和補習班注意個人衛生防護。

4. 孩子放學回家先洗澡再開始家庭活動。

5. 注意中央疫情指揮中心的政策和建議並配合執行。

謝宗學指出，如果連假後疫情大爆發，台灣努力已久的防疫結局就會跟其他國家一樣，說不定還會更慘；圖為美東時間28日，醫護人員將病人送往紐約布魯克林一家醫院的急診室。（圖／新華社）

謝宗學指出，上述的建議大多已前曾經說過，但他發現許多人都「鬆懈」了！必須快點重新上緊發條。謝宗學更進一步指出，「台灣為什麼常比賽在最後被逆轉、雖敗猶榮？不是因為技術不好，而是因為專注度不夠持久。對於過去的教訓『健忘』，所以常領先了大半場最後卻落敗。」

最後，謝宗學語重心長地說，不用再懷疑這次疫情，「絕對是長期抗戰」。雖然台灣暫時領先世界各國，還未發生大規模社區感染，但「絕對不能得意忘形」，因為只要真的爆發大規模社區疫情，結局就會跟其他國家一樣，說不定還會更慘。謝宗學說，「17 年前 SARS 疫情清楚說明這個事實，只有撐到有效疫苗或治療方法出現才是勝利，在這條終點線前任何一個時間點沒有守住爆發大規模社區疫情，就是失敗，沒有雖敗猶榮可言！」希望台灣真的不想再吃鍋貼了！

(中時電子報)