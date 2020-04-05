嘉義縣梅山鄉瑞里國小鄰近當地熱門景點，在校門口逕停道路兩側的車輛，嚴重影響居民通行。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣梅山鄉瑞里村正值紫藤花季。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣梅山鄉瑞里村正值紫藤花季，沿著166縣道瑞里段有超過23個賞花點，紫色花海美不勝收，連假期間湧入大量遊客，尤其在瑞里國小門口，逕停道路兩側的車輛，嚴重影響通行，當地居民盼相關單位正視賞花「停車亂象」。嘉義縣政府建設處表示，近日會安排會勘，至現場進行了解。

瑞里國小鄰近的綠色隧道休息站及民宿紫藤花盛開，近日吸引許多遊客造訪，此外，若步行至青年嶺環狀步道、千年蝙蝠洞或燕子崖等景點，也非常方便；每到紫藤花季，上山遊客爆滿，由於附近沒有公共停車場，校門兩側因地上沒有劃線，因此，遊客便逕自將車輛沿停此處，讓附近居民不堪其擾。

居民指出，遊客經常一停就是2、3個小時，使得家住校門附近的人，因無法通行，每次都要請員警到現場處理，雖然花季是短期的，但不希望每到這時候，都擔心無法出入，希望相關單位能盡速改善，遏止停車亂象。

建設處表示，由於校門兩側是家長接送學童的區域，因此，此路段是否要劃設禁止臨停紅線等相關措施，近日將派同仁會同校方、公所、派出所及當地村長等人，到現場進行了解。

(中時 )