大陸湖北一名54歲的新冠肺炎重症患者康復出院，他向當地媒體敘述了他如何從加護病房學著戴呼吸器，剛開始非常排斥，到後來在醫護人員的指導下，用學游泳呼吸的方式，成功治癒出院的經歷。

根據大陸湖北日報介紹，一名54歲的張先生有高血壓病史，2月9日被診斷為新冠肺炎重症。剛開始，醫生護士給他氧氣面罩，由於氧濃度一直無法改善，2月13日換成了無創呼吸機。

當地醫院的護理師表示，無創呼吸機需要病人配合，對部分病人來說，剛開始很不適應，口鼻忽然全部被面罩封死，本身就會產生恐懼感，何況是缺少安全感的病人。面罩裡的氧氣，如果不能及時吸入，病人就會覺得頭上套了一個保鮮袋，透不過氣，有一種窒息的瀕死感。

護理師說，這位重症患者像許多病人一樣，由於不適應呼吸機，出現急促嗆咳，下意識地手腳亂抓，試圖把管子拔下來。拿開氧氣面罩後，他的缺氧反應加重，呼吸更加急促。

同濟醫院的醫師說，如果病人能在無創呼吸機這一關得到改善，通過面罩就可以輔助呼吸，就不需要氣管插管。如果過不了這關，一旦插管，對於年齡較大的患者來講，將面臨一系列併發症風險。所以，必須幫助患者守好這一關。因此，幫助患者適應無創呼吸機，考驗著護理師的耐心。

ICU護理長想到一個主意。他對患者說：「就像學游泳，抬頭吸氣，埋頭呼氣。您只要與呼吸機的節奏保持一致，就能有效地促進肺復張，改善呼吸情況。」之後，病房所有護理師開始教患者們學習「戴著呼吸機學游泳」。

「好，跟著我一起，呼氣，吸氣……」護理長一遍遍地教，當起患者的「游泳教練」。「沒想到這麼容易」。兩次下來，張先生很快掌握訣竅，整個人感覺輕鬆多了。

13天後，這位張先生撤掉無創呼吸機，改為鼻導管吸氧。3月19日，他又停止吸氧。隨後，核酸檢測陰性、肺部CT好轉，他在3月22日順利出院。

(中時電子報)