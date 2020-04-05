中央疫情指揮中心日前公布案268例曾於2月29日至金山老街吃魷魚羹引發恐慌，清明連假金山商圈遊客狂掉8成，老街空蕩蕩，與以往壅擠情形大相逕庭，攤商哭喊，營業額從單日2萬掉到3000元，快撐不下去；新北市經發局長何怡明表示，目前已請金山商圈自治協會研擬線上行銷方案，市府將在經費及行政上全力支援，協助商圈度過寒冬。

由於案268曾造訪金山商圈消息傳開，民眾嚇得都不敢再到當地旅遊，平日甚至出現店員比遊客還多的情形，就連清明連假都相當冷清，攤商間一片愁雲慘霧。

業者黃小姐指出，近日營業額從單日2萬掉到剩3000元，他們全家出動3人顧攤，算上人力、商品成本，根本賺不到錢，他們最多只能再撐2個月；另黃小姐也抱怨，為何中央要特別公布案268曾到金山、烏來商圈遊玩，「難道他一個月來都沒到其它地方嗎？」對中央作法相當不滿。

業者陳先生說，若店家撐不下去，逐一休業，那對金山商圈造成的傷害恐不是短期就能回復，希望政府提出行銷方案，同時呼籲房東降租，與店家們共體時艱。

金山商圈發展協會理事長蔡坤明表示，他們現已在研擬「線上行銷方案」，希望透過網路行銷的方式，重新找回遊客。

蔡坤明提到，為了商圈的永續發展，已有部分房東主動降租，站在發展協會的角度，他們也希望大家共體時艱，針對相關議題再討論，避免攤商退租，房東找不到新租客這種兩敗俱傷的情況發生。

何怡明表示，市府已備妥預算，待金山商圈提出線上行銷方案後會立即給予援助，包括預算及行政上的支援，另他們也會在疫情過後舉辦實體活動，促進當地觀光發展。

(中時 )