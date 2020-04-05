台北市羅斯福路三段，鄰近臺灣大學有家義大利餐店，今天晚間7時30分許發生店員與客人衝突，期間店員遭對方拿了一把塑膠刀刺傷肚子，送醫急救無礙，這名行凶的郭姓男子也被警方帶回派出所，不過當時正值用餐時，許多台大學生嚇得紛紛落荒而逃。

據了解，這名郭男是嫌店家服務態度不好，而引起口角衝突，進而發生拉扯，過程中，郭男從身上拿出一把塑膠刀（類似切蛋糕的刀子）猛刺店員後逃出，隨即被趕來的中正第二警分局警員追捕攔下。

(中時電子報)