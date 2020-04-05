新冠肺炎疫情持續拉警報，楊繡惠5日受訪表示，自己在三重捷運商圈開美妝保養品店，近日為了防疫狠砸5位數，「但我們的東西本來都以網路銷售為主，業績沒有太大影響，現在就是一直跟粉絲強調，盡量不要來店裡，最好都郵寄，如果真的上門，防疫措施也要做足。」她為店裡添購抑菌除濕機、空氣清淨機，拖地使用漂白水，門把等細節也不忘以酒精消毒，抗疫相當全面。

楊繡惠提及，當初開店，除了是因為網路業績穩定，想提供實體店面服務喜愛她的粉絲，也為了讓老邁的爸媽有事做，顧店時可以跟鄰居聊天，不至於生活沒重心。對於疫情衝擊演藝圈，許多節目及活動紛紛取消或延期，她坦言，「活動沒有了，少了蠻多的收入，一、二十場活動取消應該跑不掉。」她也忍不住感嘆，「各行各業都有在補助，就是藝人沒有補助，也無人聞問，真的蠻傷的。」

楊繡惠經營美妝保養品，靠直播衝出好成績。（資料照片）

幸好一直以來，楊繡惠經營美妝保養品的主要市場都是網路，所以業績持平，沒有因疫情而下滑，加上當初砸2千多萬買下店面，沒有房租壓力，她笑說：「這陣子跟家人相處時間變多，算是撿來的小確幸，或許偶爾慢下腳步也不錯。」她也分享自己的防疫秘訣，除了勤洗手，吃東西前一定酒精消毒雙手，連密閉餐廳她也少去，能在家下廚就盡量自己動手，有事才出門。

(中時 )