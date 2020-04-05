資深音樂人薛忠銘曾擔任張學友、莫文蔚、F4、楊丞琳專輯製作人，近期轉投杏壇，擔任台北城市科技大學流行音樂系系主任，於2016年開始招收第一屆至今已有四屆，今年6月第一屆畢業生就要產生，薛忠銘相當欣慰。薛忠銘更將校內4位才華洋溢小鮮肉集結組成「X4」（音：城市），將循F4模式栽培出道，原訂5月在松菸舉辦《羽》Showcase畢業公演，但近期新冠肺炎疫情有升高趨勢，薛忠銘忍痛緊急取消現場演出，改由線上live 播出。目前校方皆以學生健康為首要，進校門都要量體溫、乾洗手，也規劃線上教學備案，希望全體師生一起度過疫情。

該校師生人才濟濟，魏奇奇就被前索尼音樂亞洲總裁崔震東（Adam）及「偶像劇之母」柴智屏一眼相中，簽入旗下，前年以大陸版《流星花園》主唱人身份出道，備受矚目。李浩瑋簽入滾石推單曲《Crush on》，還有許多同學在各音樂比賽中得到優異的成績。經過這幾年系上自製的Live 演唱會表演的訓練，系上也催生偶像團體「X4」偶像團體，由張宋、李威漢、廖證華（比杰）、林泓辰等4位大二和大三的小鮮肉男生組成，本將在《羽》Showcase畢業公演中首度亮相，可惜因為疫情關係必須取消。

X4成員包括有張宋、廖證華、李威漢、林泓辰。（城市科大流行音樂系提供）

台北城市科大流行音樂系，由資深音樂人薛忠銘創立、規劃，透過30來年在產業累積的豐厚人脈與經驗，邀請多位華語樂壇資深音樂人到校任教，加上校方不手軟斥資建立的教學設備與環境，讓同學就如同在產業裡學習。系主任薛忠銘在歌壇桃李天下，華語百萬銷量經典專輯張學友《吻別》，即是他參與的力作，「情歌王子」張信哲《太想愛你》也由薛忠銘統籌製作，在索尼音樂擔任A&R副總經理時，更一舉打造莫文蔚、F4、楊丞琳等，豐功偉業數不完，但薛忠銘相當有理想，想為華語流行樂壇培育更多人才接班，在因緣際會下「斜槓中年跨業」，開始奉獻教育事業，培育英才！

薛忠銘轉投杏壇，擔任台北城市科技大學流行音樂系系主任。（城市科大流行音樂系提供）

日前，台北流行音樂中心的董事長黃韻玲，在薛忠銘的邀請下，來到城市科大流行音樂系參觀，看到了這麼多這麼棒的器材與設備，小玲老師表示：「在這裡學習的同學真的很幸福！」認為該系所的師資和設備已是微型唱片公司的規模，她也向同學們傳授了「音樂的生命力」才是音樂最重要的，勉勵該系莘莘學子們。這些訪談也會在「城市科大-流行音樂事業系」的臉書粉絲頁首播。

薛忠銘（左）和黃韻玲全程戴口罩。（城市科大流行音樂系提供）

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